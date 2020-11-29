Haberler Galatasaray Fernando Muslera İstanbul'a döndü! Ayağının tozuyla çalışmalara başladı

'a döndü! Ayağının tozuyla çalışmalara başladı

'da tecrübeli kalecisi , bir süre önce annesinin vefatı nedeniyle gittiği ülkesi Uruguay'dan 'a döndü. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız file bekçisinin sahada adaptasyon çalışmalarına başladığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 14:31
Fernando Muslera İstanbul'a döndü! Ayağının tozuyla çalışmalara başladı

'ın yıldız kalecisi , annesinin vefatı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Tecrübeli file bekçisi, 'a döndü.

Muslera'nın gelişini önce Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, ardından da sarı-kırmızılı kulüp duyurdu. Çetin, Muslera'yla birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kardeşim gelmiş" ifadesini kullandı.

G.Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı."



Muslera'nın ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.

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