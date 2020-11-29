Fernando Muslera İstanbul'a döndü! Ayağının tozuyla çalışmalara başladı

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, annesinin vefatı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Tecrübeli file bekçisi, İstanbul'a döndü.

Muslera'nın gelişini önce Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, ardından da sarı-kırmızılı kulüp duyurdu. Çetin, Muslera'yla birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kardeşim gelmiş" ifadesini kullandı.

G.Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı."





Muslera'nın ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.