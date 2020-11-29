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Kadın 'na corona virüsü şoku! birinci grup aşamasına katılamayacaklar

Kadın 'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Covid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:45
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na corona virüsü şoku! EuroLeague birinci grup aşamasına katılamayacaklar

Kulübü, Kadın 'nın corona virüsü vakaları sebebiyle katılamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında 'ın Sopron kentinde düzenlenecek Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun testlerinin pozitif çıkması ve oyuncularımızın Covid-19 semptomları göstermesi sebebiyle katılmayacaktır.

Oyuncu, idari ve teknik heyetimizin geri kalanının PCR testleri negatif olmasına rağmen, Avrupa ile yapılan görüşmeler ve FIBA Sağlık Komisyonu'nun tavsiyesi ışığında ekibimizin birinci dereceden temaslı olarak kabul edilmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle takımımızın katılımı bu turnuva için iptal olmuştur.

Takımımızın turnuvada oynayacağı maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.


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