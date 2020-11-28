Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Geçen haftaki Kayserispor beraberliği ile 3 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım yeni bir çıkış için mutlak 3 puan istiyor.

POZİTİF 5 OYUNCUSU YOK Cimbom'da Covid-19 testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak. İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk, Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, bu maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alamayacak

RİZE İLE 39. RANDEVU Galatasaray ile Rizespor, ligde bugün 39. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

ASLAN DEPLASMANDA ÜSTÜN Galatasaray ile Rizespor, ligde Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç berabere bitti. Rize'de G.Saray'ın 39 golüne, Rizespor 24 golle karşılık verdi. Aslan ligde Rize ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan 2'sini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 beraberik aldı.

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise G.Saray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. 2001-02 sezonunda Rize'deki maçı sarı-kırmızılılar 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Aslan, Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma hareketleri le başlandı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

DIAGNE GÖREVE Falcao'nun yokluğunda takımın gol umudu bugün yine Diagne'de olacak. Geçen haftaki Kayseri maçında bu sezonki gol siftahını yapan Senegalli forvet, bugün de atacağı gollerle hem Falcao'yu aratmamak hem de formunu yükseltmek amacında.