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Terim Rizespor maçı öncesi konuştu! "Galatasaray her zaman kazanmak ister"

Terim, maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray her zaman ve her yerde kazanmak isteyen ve bunun için oynayan bir kulüptür. Bugün oyuncularımdan daha fazla efor, daha fazla mücadele bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:48 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Rizespor maçı öncesi konuştu! "Galatasaray her zaman kazanmak ister"

Terim, maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

'ya acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. İnşallah başaracaktır. Yılmaz Hoca da bir an evvel iyi haberlerini gönderir.

Maradona da dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerdendi. Maradona'yı yakından izleme fırsatım olmuştu. Dünyanın gösterdiği ilgiyi hak eden bir isimdi.

1985'te bıraktım. 1986 'na gazete görevlisi olarak gittim. Çok yakından izledim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı.

Geçen hafta muazzam bir ilk yarı oynayan 11'imizi sahaya sürmeyi uygun gördük. Bu çocuklara daha fazla övgü olmalıydı.

Oyun ve oyuncu alışkanlığı çok önemli, bunu yakalayamıyoruz. Birbirine alışmış olan oyuncuların, alışmış olduğu oyunları oynamak büyük bir avantaj ve biz bunu yakalayamıyoruz.

Galatasaray her zaman ve her yerde kazanmak isteyen ve bunun için oynayan bir kulüptür. Bugün oyuncularımdan daha fazla efor, daha fazla mücadele bekliyorum.

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