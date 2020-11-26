Şehidimiz bizi duygulandırdı

Azerbaycan'da şehit olan Murad Mammadov'un Galatasaray sevgisinin sorulması üzerine Cengiz, "Takım tutmak anlatılamaz bir his. Yağmurda, çamurda maça gelen insanlar. Ölümüne tutku. Babası ile telefonda konuştum. Bakü'den çok uzakta bir yere yaşıyorlar. Allah kimseye evlat acı vermesin. Babası Fazıl Bey ile konuştum. Çok mutlu oldu. Aynı duygusallık bende de oldu, Galatasaray sevgisi bambaşka" diye konuştu.

KONGRE NE ZAMAN OLACAK?

Aralık'ta olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı için geniş katılımlı toplantıların ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi. Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Pandeminin uzaması halinde Galatasaray kongresinin olağan tarih olan mayıs ayına kalması bekleniyor.



TERİM SÜRE KONUSUNDA HAKLI

Her zaman genç hakemlerden yana olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Hocamız süre konusunda hakkı. Türkiye'de maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması lazım. Sen 27 şut atarsın, şutlarla kaleciyi sakatlarsın, gol atamazsın. O bir şut atar gol olur. Bu futbolun güzelliği. Bu bizi ve hocamızı üzüyor. Son dilimine kadar zamanı kullanalım istiyoruz. Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor. Başka takımlara işlemiyor. Bazen hakem uzatıyor da uzatıyor. İnşallah alınacak onlarca puan var. Onları da alacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.