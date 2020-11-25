Haberler Galatasaray Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu ne? Falcao, Luyindama, Saracchi, Etebo ve Emre Taşdemir...

'da sakat oyuncuların son durumu ne? Falcao, Luyindama, Saracchi, Etebo ve Taşdemir...

'in 10. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'da 'nun tedavisine devam edilirken, , , Taşdemir ve , takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:26
Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu ne? Falcao, Luyindama, Saracchi, Etebo ve Emre Taşdemir...

Futbol Takımı, 'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisine devam edilirken, , , Taşdemir ve , takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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