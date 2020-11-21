Galatasaray'a transferi için gemileri yaktı! Shaqiri geliyor

Galatasaray ocak transfer sezonunda kadrosunu dev yıldızlarla dolduracak... Avrupa transfer piyasasında maliyeti uygun isimler için nabız yoklamalarına başlayan Cimbom, uzun süredir peşinde koştuğu Shaqiri'ye çok yaklaştı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosunda değerlendirilmeyeceği ifade edilirken, Shaqiri'nin de gelecek planlamasına dair son kararını verdiği kaydedildi.

ARA TRANSFERDE KESİN AYRILIK

Uzun süredir Liverpool'da istediği forma şansını bulamayan Shaqiri'nin de gemileri yaktığı ve İngiliz devinden 'kesin olarak ayrılmaya karar verdiği' aktarıldı.

İLK SEÇENEK CİMBOM!

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldız futbolcunun bu transfere oldukça sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray ile beraber Monaco'nun da Shaqiri için devrede olduğu kaydedildi.



