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'da bombası! Transferi açıkladı

'da son dakika haberi... Forvet pozisyonu için alternatiflerini değerlendiren Cimbom'un, şu anda Çin'de forma giyen ile ilgilendiği belirtildi. Rus kulübü Zenit ile görüşmelerini sürdüren golcü futbolcu, yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisine teklif geldiğini itiraf etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:38
Galatasaray'da Hulk bombası! Transferi açıkladı

Ara sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen 'da harekatı başladı. Gelecek ay Çin'den ayrılacağı bilinen ve serbest oyuncu statüsüne geçecek Brezilyalı golcü, kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Rus kulübü Zenit'in de Hulk'a resmi teklif yaptığı ifade edilirken, Porto'nun da yıldız golcüyü istediği kaydedildi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF..."
Öte yandan Hulk, transferine ilişkin yaptığı konuşmada, "Brezilya, Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklifler alıyorum. Çin de benim için bir opsiyon. Her gün yeni transfer teklifleri alıyorum. Şükürler olsun piyasada çok ünlü bir adım var." dedi.

4 KULÜP ÇOK İSTİYOR
Bununla beraber Rus basını konu ile ilgili yazdığı haberde Hulk'u en çok isteyen takımların Zenit, Porto, Galatasaray ve Sao Paolo olduğunu okuyucularına aktardı.

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