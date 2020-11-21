Diagne'nin vukuatları çileden çıkardı! Fenerbahçe yenilince...

Galatasaray'ın 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde, bonuslarla 13 milyon euro'yu bulan bir bonservisle Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne sorun olmaya devam ediyor.

Performansından memnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü ama akıllanmadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Babel'in corona virüsüne yakalandığı, Falcao'nun sakat olduğu bu dönemde Diagne'ye forma için şans doğdu ama hocası Fatih Terim ona güvenmiyor.

İŞTE DIAGNE'NİN HERKESİ ÇİLEDEN ÇIKARAN VUKUATLARI: Antrenman performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.

Club Brugge'de dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı. Artık Senegal Milli Takımı'na da çağrılmıyor.

Özel hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu. Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiği uyarılarına rağmen 20 gün önce doğum gününü restoranda kutladı.

Sadece sarı-kırmızılı oyuncuların yer aldığı, antrenman saatleri, izin günleri gibi rutin bilgilerin yazıldığı WhatsApp grubuna garip paylaşımlarda bulunuyor. Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilince ağlayan Fenerbahçeli taraftar fotoğrafını gruba attı, Diagne'ye cevap vermeyen takım arkadaşları ise o esnada Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmuştu.