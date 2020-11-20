Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'den transfer itirafı! "Teklif aldım ama..."

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yoğun ilgi gösterdiği Youcef Belaili, Al Kass TV'ye konuştu.

Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahli ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

MISIR'DA OYNAMAK İSTEMEDİM

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Al Ahly'den çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddetiğini vurguladı.

Ekim ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda Katar ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.