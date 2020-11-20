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'ın gözdesi 'den itirafı! "Teklif aldım ama..."

Yaz döneminde ismi sıkça ile anılan Cezayirli kanat oyuncusu , 'den teklif aldığını ancak Avrupa'ya gitmesine izin verilmediğini itraf etti. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 20:16 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 20:47
Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili'den transfer itirafı! "Teklif aldım ama..."

'ın yaz döneminde yoğun ilgi gösterdiği , Al Kass TV'ye konuştu.

dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahli ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. , ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. 'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

MISIR'DA OYNAMAK İSTEMEDİM

Öte yandan Cezayirli futbolcu, 'den çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddetiğini vurguladı.

Ekim ayında ekibi Al Ahli SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.

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