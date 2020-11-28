Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekip Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesi 45+2. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşuyla açılırken, Mbaye Diagne 52 ve 79. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak 3. gol kaydetti, mücadelenin 86. dakikasında ise Taylan Antalyalı maçın skorunu belirledi. Öte yandan Fernando Boldrin 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Galatasaray puanını 20'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor 10. hafta sonunda 12 puanda kalmış oldu.