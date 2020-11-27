Sergen Yalçın'dan Utku'ya derbi morali! "1 numara sizsiniz"

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın pazar akşamı sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçının kazanılmasında gösterdiği performansla etkili olan Utku Yuvakuran, yeniden birinci kaleciliğe göz kırpıyor. Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde kendisiyle bir görüşme yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Ersin şu anda birinci kaleci olarak görünüyor. Ancak Başakşehir'den sonra F.Bahçe maçında göstereceğin performansla senden de 'kaleyi kimseye bırakmam' demeni bekliyorum. Birinci kalecim olmaman için hiçbir neden yok. Biliyorsunuz, sizin üzerinize kaleci almayacağımı resmen açıkladım. Benim 1 numaram sizlersiniz, şimdi de sizin kendinizi göstermeniz gerekiyor" diyerek oyuncusunu motive etti.

UTKU'NUN iLK DERBi HEYECANI

Bu sezon ilk kez Başakşehir maçında kaleyi 90 dakika koruyan Utku, pazar günü de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. Ersin'in kart cezası nedeniyle G.Antep maçının 57. dakikasında Beşiktaş'ın kalesini korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu müsabakada 2 gol yedi. Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu maçta da rakibinin 2 golüne engel olamayarak, görev altığı toplam 123 dakikada kalesinde 4 gol gördü.