Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Utku'ya derbi morali! "1 numara sizsiniz"

'dan Utku'ya derbi morali! "1 numara sizsiniz"

derbi öncesi görüştüğü genç kaleci 'a, “Benim 1 numaramın kim olduğunu biliyorsunuz, gösterin kendinizi” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:51 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Sergen Yalçın'dan Utku'ya derbi morali! "1 numara sizsiniz"

'ın 23 yaşındaki kalecisi 'ın pazar akşamı sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Geçen hafta oynanan maçının kazanılmasında gösterdiği performansla etkili olan Utku Yuvakuran, yeniden birinci kaleciliğe göz kırpıyor. Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde kendisiyle bir görüşme yapan teknik direktör , "Ersin şu anda birinci kaleci olarak görünüyor. Ancak Başakşehir'den sonra F.Bahçe maçında göstereceğin performansla senden de 'kaleyi kimseye bırakmam' demeni bekliyorum. Birinci kalecim olmaman için hiçbir neden yok. Biliyorsunuz, sizin üzerinize kaleci almayacağımı resmen açıkladım. Benim 1 numaram sizlersiniz, şimdi de sizin kendinizi göstermeniz gerekiyor" diyerek oyuncusunu motive etti.

UTKU'NUN iLK DERBi HEYECANI
Bu sezon ilk kez Başakşehir maçında kaleyi 90 dakika koruyan Utku, pazar günü de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. Ersin'in kart cezası nedeniyle G.Antep maçının 57. dakikasında Beşiktaş'ın kalesini korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu müsabakada 2 gol yedi. Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu maçta da rakibinin 2 golüne engel olamayarak, görev altığı toplam 123 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

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