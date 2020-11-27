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Hesap dönemi için çağrı

, resmi olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Hesap dönemi için çağrı

, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi yapılan bilgilendirmeye göre, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Aralık saat 10.30'da Vodafone Park'ta Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.

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