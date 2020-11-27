Hesap dönemi için çağrı

Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Aralık saat 10.30'da Vodafone Park'ta Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.