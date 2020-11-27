Beşiktaş Kulübü, olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Aralık saat 10.30'da Vodafone Park'ta Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.
Hesap dönemi için çağrı
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden olağan genel kurul toplantısı için çağrı yaptı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50