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'da Falcao'nun tedavisine devam edildi!

'in 10. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , mücadelenin hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Dayanıklılık çalışmaları yapılan idmana, tedavisine devam edilen katılmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:01
Galatasaray'da Falcao'nun tedavisine devam edildi!

, 'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, 25 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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