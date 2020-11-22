Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

Talibi çıkmadığı için takımda kalan Belhanda , iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi.

BELHANDA 1.3 MİLYON EURO'LUK İNDİRİME HAZIR!

Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.