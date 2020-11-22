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haberi: Cimbom'dan 'ya sözleşme için tek şart!

yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes ile sözleşme uzatma kararı aldı. 'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu. İşte o şart ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 01:05
Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

Yaz döneminde Younes 'yı satış listesine koyan yönetimi, 10 numarasının yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti.

Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

Talibi çıkmadığı için takımda kalan , iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi.

Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

Teknik heyetin performansından memnun olduğu Younes 'nın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

BELHANDA 1.3 MİLYON EURO'LUK İNDİRİME HAZIR!

Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

TEK ŞART: PERFORMANS!

G.Saray cephesi ise yeni sözleşme için 'ya ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu.

Galatasaray haberi: Cimbom'dan Belhanda'ya sözleşme için tek şart!

Yıldız oyuncu 'ta galibiyeti getiren futbolunu devam ettirirse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi devre arasında uzatılacak.

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