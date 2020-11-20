Haberler Galatasaray Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

milli maçta 'ye mest oldu! "Bana onu alın" | haberleri

Marcao'nun devre arasında yüksek bir bonservisle satılma ihtimalini göz önünde bulunduran , listesinde yer alan 'yi - karşılaşmasında alıcı gözüyle seyretti. 22 yaşındaki stoperin oyununa mest olan Terim'in talimatı üzerine için harekete geçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:47 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Ara transferde önemli takviyeler yapması beklenilen 'da sıkıntı yaşanılan yerlerden birisi de savunma.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Özellikle Marcao'nun satılmasının gündemde olduğu bir dönemde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu nedenle Macar stoperi gündemine aldı. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve forması giyiyor.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Terim, futbolcuyu - maçında bir kez daha alıcı gözle izledi. Milli takımın önemli isimleri karşısında genç yaşına karşı başarılı bir mücadele sergileyen 'den oldukça etkilendi.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Her ne kadar seçim de olsa mevcut yönetimden, oyuncunun alınması için ekibi ile temasa geçilmesini talep etti.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Sarı-kırmızılı yönetim, ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor. Başarılı stoperin şu anki Transfermarkt değeri 800 bin euro civarında.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

CENK'E TOP GÖSTERMEDİ

Uluslar Ligi maçında , 'yi 2-0 mağlup ederken 1.92 boyundaki de öne çıkan isimler arasındaydı.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

İşte Terim'in beğendiği futbolcunun öne çıkan istatistikleri:

-Üçlü defansta atak başlatan oyuncu oldu. 75 kezle Macar takımının topla en fazla temas eden ikinci oyuncusu oldu. 14 uzun topunun 10'u yerini buldu.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

-'a hiç hava topu vermedi. Adım attırmadı.

Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

-Millilere karşı 3 uzaklaştırma, 2 top çalma, 1 top kapma, 1 de şut engelleme ile 7 defansif hamle yaptı.

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