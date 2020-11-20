Fatih Terim milli maçta Attila Szalai'ye mest oldu! "Bana onu alın" | Galatasaray transfer haberleri

Ara transferde önemli takviyeler yapması beklenilen Galatasaray'da sıkıntı yaşanılan yerlerden birisi de savunma.

Özellikle Marcao'nun satılmasının gündemde olduğu bir dönemde Fatih Terim hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu nedenle Macar stoperi gündemine aldı. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor.

Terim, futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında bir kez daha alıcı gözle izledi. Milli takımın önemli isimleri karşısında genç yaşına karşı başarılı bir mücadele sergileyen Attila Szalai'den oldukça etkilendi.

Her ne kadar seçim de olsa mevcut yönetimden, oyuncunun alınması için Güney Kıbrıs ekibi ile temasa geçilmesini talep etti.

Sarı-kırmızılı yönetim, Apollon Limasol ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor. Başarılı stoperin şu anki Transfermarkt değeri 800 bin euro civarında.

CENK'E TOP GÖSTERMEDİ Uluslar Ligi maçında Macaristan, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederken 1.92 boyundaki Attila Szalai de öne çıkan isimler arasındaydı.

İşte teknik direktör Terim'in beğendiği futbolcunun öne çıkan istatistikleri: -Üçlü defansta atak başlatan oyuncu oldu. 75 kezle Macar takımının topla en fazla temas eden ikinci oyuncusu oldu. 14 uzun topunun 10'u yerini buldu.

-Cenk Tosun'a hiç hava topu vermedi. Adım attırmadı.