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'da yarışı kızıştı! Üç adaydan ikna turları

'da şu ana kadar başkanlık için , ve ’ın isimleri öne çıktı. 3 aday güçlü liste oluşturabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

yönetimi, olağanüstü kongre tarihini 26 Aralık'a keserken başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar , ve adaylığını açıkladı.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Bu isimlerin artma ihtimali bulunurken güçlü bir çatı adayı etrafında kenetlenilmesi de gündemde... Ancak bunu zaman gösterecek.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Şimdilik adaylar öne çıkabilmek için duayenleri ikna etmenin yollarını arıyor. Ayrıca genel kurul üyelerini ikna edebilmek için güçlü bir liste oluşturmaya çalışıyorlar… Bunun için de yoğun görüşmeler yapılıyor.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Adaylara Tuncer Hunca'nın da eklenme ihtimali bulunuyor.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Sağlık sorunları nedeniyle Başkan 'in aday olması beklenmiyor.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Ancak yönetimde yer alan Abdurrahim Albayrak veya Yusuf Günay'ın isimleri de başkanlık için geçiyor.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

Bununla birlikte yönetime yaptığı sert eleştirilerle bilinen ve daha önce adaylık sinyali veren Eşref Hamamcıoğlu ise sessizliğini koruyor.

İşte öne çıkan 3 adayın listesindeki kafa isimler:

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

CENGİZ ÖZYALÇIN: ve gibi önemli isimlerle ile hareket ediyor.

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

METİN ÖZTÜRK: , Celal Acar, Remzi Tan listesinde...

Seçim yarışı kızıştı! İşte Galatasaray'daki son gelişmeler

BURAK ELMAS: Bikem Ardamıç, Polat Bengisu ve Emre Alkin öne çıkan yönetici adayları.

Savaş ÇORLU

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