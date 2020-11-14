Işık hızını anlamadım

Cimbom'da başkan adayı olması beklenen isimlerden Ali Fatinoğlu bir açıklama yaptı. Fatinoğlu, kulübün seçim kararı alındığını açıklamasının ardından hemen adayların ortaya çıkmasını eleştirdi. Fatinoğlu "Yönetim baskın seçim kararı aldı. Bazı isimlerin adaylıklarını ışık hızında açıklamasını anlamadım. Bu hayatında topa vurmamış birinin frikikte 'çekilin ben atacağım' demesine benziyor. Bekleyin bakalım seçim için resmi onay çıkacak mı" diye konuştu.