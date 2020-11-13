Haberler Galatasaray Elini taşın altına koyacak

Elini taşın altına koyacak

 için kolları sıvayan , birlik beraberliği sağlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Elini taşın altına koyacak

için kolları sıvayan , birlik beraberliği sağlamak için yola çıktıklarını söyledi. Özyalçın, "Sadece mali değil, manevi değerlerini de düzeltmek istiyoruz. Daha önce kulübümüzde önemli görevlerde bulunmuş, için elini taşın altına koyacak, Galatasaray değerlerine sahip bir ekip oluşturuyorum" diye konuştu.

SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Cengiz Özyalçın, salı günü adaylığını resmen açıklayacak. Özyalçın'ın öncesinde eski başkanlar ve genel kurul üyeleriyle bir araya gelecek.

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