Haberler Galatasaray Cengiz Özyalçın güçlü geliyor

güçlü geliyor

 milli arada havasına bürünürken 'ın da adaylık için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:36 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Cengiz Özyalçın güçlü geliyor

milli arada havasına bürünürken 'ın da adaylık için çalışmalara başladığı öğrenildi. Güçlü bir liste kurmak için kolları sıvayan Özyalçın, kurucu başkanı olduğu eski sporcular derneğinde çok sevilen bir isim ve ciddi oy potansiyeli ile biliniyor. Cengiz Özyalçın ayrıca , Özhan Canaydın, , ve son olarak da yönetimlerinde önemli görevler üstlenmişti.

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