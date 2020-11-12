Cengiz Özyalçın güçlü geliyor

Galatasaray milli arada seçim havasına bürünürken Cengiz Özyalçın'ın da adaylık için çalışmalara başladığı öğrenildi. Güçlü bir liste kurmak için kolları sıvayan Özyalçın, kurucu başkanı olduğu eski sporcular derneğinde çok sevilen bir isim ve ciddi oy potansiyeli ile biliniyor. Cengiz Özyalçın ayrıca Alp Yalman, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Duygun Yarsuvat ve son olarak da Dursun Özbek yönetimlerinde önemli görevler üstlenmişti.