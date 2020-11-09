Brezilya ekibi Palmeiras'tan Felipe Melo'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

Uzun yıllar Galatasaray'da oynadıktan sonra ülkesine geri dönen Felipe Melo, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

37 yaşındaki futbolcunun, Brezilya Serie A'da oynanan Palmeiras-Vasco da Gama maçında ayağı kırıldı.

AYAĞI YERE DÜŞEN RAKİBİNİN ALTINDA KALDI

Yaşanan bir ikili mücadele sırasında ayak bileği, rakip oyuncunun vücudunun altında kalınca acılar içinde kıvranan Brezilyalı futbolcu, sahayı sağlık görevlilerinin yardımıyla terk edebildi.

PALMEIRAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya ekibi Palmeiras tecrübeli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Palmeiras, sol ayak bileği kırılan Felipe Melo'nun ameliyat edileceğini ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.