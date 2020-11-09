Haberler Galatasaray Brezilya ekibi Palmeiras'tan Felipe Melo'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

ekibi Palmeiras'tan 'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

Son dakika haberi: Bir dönem forması da giyen tecrübeli futbolcu 'nun sol kırılmıştı. Yıldız futbolcunun formasını giydiği Palmeiras yaptığı açıklamada Melo'nun 3,4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 01:26
Brezilya ekibi Palmeiras'tan Felipe Melo'nun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

Uzun yıllar 'da oynadıktan sonra ülkesine geri dönen , talihsiz bir sakatlık yaşadı.

37 yaşındaki futbolcunun, Serie A'da oynanan Palmeiras-Vasco da Gama maçında ayağı kırıldı.

AYAĞI YERE DÜŞEN RAKİBİNİN ALTINDA KALDI

Yaşanan bir ikili mücadele sırasında , rakip oyuncunun vücudunun altında kalınca acılar içinde kıvranan Brezilyalı futbolcu, sahayı sağlık görevlilerinin yardımıyla terk edebildi.

PALMEIRAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya ekibi Palmeiras tecrübeli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Palmeiras, sol ayak bileği kırılan Felipe Melo'nun ameliyat edileceğini ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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