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Taktikleri ezberlediler

, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar dün yönetiminde çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:36 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Taktikleri ezberlediler

, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar dün yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Deneyimli hoca öğrencilerine karşılaşmanın taktiğini ezberletti. G.Saray bu sabah çalışıp, 'a uçacak.

BELHANDA DÖNÜYOR
Aslan'da üst üste yaşanan sakatlık şoklarının ardından tek güzel haber Younes 'dan gelmişti. Faslı futbolcu önceki günden sonra dün de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, Sivasspor deplasmanında oynayabilecek seviyeye geldi.

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