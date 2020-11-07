Taktikleri ezberlediler

Aslan, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar dün Fatih Terim yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Deneyimli hoca öğrencilerine karşılaşmanın taktiğini ezberletti. G.Saray bu sabah çalışıp, Sivas'a uçacak.
BELHANDA DÖNÜYOR
Aslan'da üst üste yaşanan sakatlık şoklarının ardından tek güzel haber Younes Belhanda'dan gelmişti. Faslı futbolcu önceki günden sonra dün de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, Sivasspor deplasmanında oynayabilecek seviyeye geldi.