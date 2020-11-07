Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan flaş ayrılık sözleri! Yönetimle görüştü ve...

Galatasaray Kulübü'nün, corona virüsü pandemisinin yol açtığı mali sorunlar ve Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun kaldığı için maliyetini karşılamakta zorluk yaşadığı Radamel Falcao'nun, sarı kırmızılı yönetimi rahatlatan bir söz verdiği ortaya çıktı.



AYRILIK SÖZÜ VERDİ

Hürriyet'in haberine göre, sezon başında ABD'nin Miami takımından aldığı teklifi, eşinin hamile olması nedeniyle geri çeviren Falcao, bu süreçte kendisinden yüzde 15 ücret indirimi isteyen yöneticilere şunları söyledi: "İndirim talebinizi kabul ediyorum. Ayrıca ücretimi ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Eğer ocak ayına kadar kulübün şartlarında bir düzelme olmazsa ve sizden de kulüpten gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam. Bu konuda size söz verebilirim" dediği belirtildi.



Radamel Falcao, yıllık 5 milyon euro'yu aşan maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.