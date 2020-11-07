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'da sakatlık alarmı! 7 haftada 10 futbolcu sakatlandı

Son dakika haberleri... 'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, ligin geride kalan 7 haftasında sakatlık yaşayan oyuncu sayısının yüksek olması dikkat çekti. Kondisyoner 'nin tempo düşürme kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 08:06
Galatasaray'da sakatlık alarmı! 7 haftada 10 futbolcu sakatlandı

'da sakatlık yaşayan isimlerin arasına bu sefer de eklendi. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan oyuncu, bu hafta maçında oynamayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekipte ligin başlamasının üzerinden sadece 7 hafta geride kalmasına rağmen 10 farklı futbolcu 11 kez sakatlanırken, sorunların büyük bir kısmının kas problemi olduğu belirtildi. Önceki gün de son olarak Falcao, sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek bu haftayı kaçırdı. Daha önce Galatasaray'da Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Etebo, Taylan Antalyalı, Younes , Emre Akbaba ve Sofiane Feghouli de sakatlanmış, Saracchi iki farklı zaman diliminde sorun yaşamıştı.

Falcao, Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkları nedeniyle 23 maçta takımını yalnız bırakırken, 29 karşılaşmada forma giyebildi.

SCOTT PIRI VİTES DÜŞÜRECEK

ABD'li kondisyoner , geldiği gibi takımın fiziksel seviyesini yükseltti ancak bu kez de kas ağrısı şikayetleri başladı. Belhanda, Saracchi ve Marcao'dan sonra Falcao da kas-adale sakatlığı yaşayınca Piri, milli arada idman temposunu düşürme kararı aldı.

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