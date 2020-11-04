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Ah Remy vah Diagne!

2018-19 sezonunun ortasında 'a gelen Diagne beklentilerin altında kalırken o dönem sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan ancak tercih edilmeyen parlamaya devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 21:59 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Ah Remy vah Diagne!

2018-19 sezonunun ortasında 'a gelen Diagne beklentilerin altında kalırken o dönem sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan ancak tercih edilmeyen parlamaya devam ediyor. Diagne geçen sürede Galatasaray ve formalarıyla 5'i penaltıdan 16 gol attı. Remy ise aynı dönemde Lille ve adına toplam 26 gole imzasını koydu. Diagne yüksek maliyeti ile dikkat çekerken Remy, Lille'den bedelsiz Rize'nin yolunu tuttu.

7 MAÇTA 6 GOL ATTI

Ankaragücü maçında ilk 11 şansını kötü kullanan Diagne ligde henüz ağları sarsamadı. 7 maçta 6 gole ulaşan Remy, Rize'yi taşıyor. Sosyal medyada da iki oyuncunun maliyetleri ve performansları sıkça kıyaslanırken Remy üzüntüsü yaşanıyor.

EL TIGRE SAHADA
Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giymeyen 1 maçlık aranın ardından formasına kavuşuyor. Oyunda kaldığı süre içinde varlık gösteremeyen Diagne ise maçında yeniden yedek kulübesine çekilecek.

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