Ah Remy vah Diagne!

2018-19 sezonunun ortasında Galatasaray'a gelen Diagne beklentilerin altında kalırken o dönem sarı-kırmızılı takımın listesinde yer alan ancak tercih edilmeyen Loic Remy parlamaya devam ediyor. Diagne geçen sürede Galatasaray ve Club Brugge formalarıyla 5'i penaltıdan 16 gol attı. Remy ise aynı dönemde Lille ve Çaykur Rize adına toplam 26 gole imzasını koydu. Diagne yüksek maliyeti ile dikkat çekerken Remy, Lille'den bedelsiz Rize'nin yolunu tuttu.



7 MAÇTA 6 GOL ATTI



Ankaragücü maçında ilk 11 şansını kötü kullanan Diagne ligde henüz ağları sarsamadı. 7 maçta 6 gole ulaşan Remy, Rize'yi taşıyor. Sosyal medyada da iki oyuncunun maliyetleri ve performansları sıkça kıyaslanırken Remy üzüntüsü yaşanıyor.



EL TIGRE SAHADA

Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giymeyen Radamel Falcao 1 maçlık aranın ardından formasına kavuşuyor. Oyunda kaldığı süre içinde varlık gösteremeyen Diagne ise Sivas maçında yeniden yedek kulübesine çekilecek.