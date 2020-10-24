BB. Erzurumspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Konuk ekip Galatasaray ligdeki 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek isterken, Mehmet Özdilek yönetimindeki BB. Erzurumspor, zorlu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor – Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan BB Erzurumspor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşlerin yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapıyor.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemiyor. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya geliyor. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.