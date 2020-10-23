Kardeşler atandı

Aslan'ın yarın deplasmanda Erzurum ile yapacağı maçın hakemi Arda Kardeşler oldu. Bursa Bölgesi hakemi Kardeşler'in, 56 maçlık Süper Lig tecrübesi bulunuyor. Bunların 35'inde ev sahibi, 12'sinde ise deplasman takımları kazandı. Süper Lig'de toplam 222 kez sarı kart ve 12 kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, bu sezon ligde iki kez düdük çaldı.

ALTINCI KEZ YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakemler arasında bulunan Arda Kardeşler, şimdiye kadar Galatasaray'ın 5 maçında hakem olarak görev aldı. Bu 5 maçta Cimbom, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ceylan üstlenecek.