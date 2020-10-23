Haberler Galatasaray Kardeşler atandı

Kardeşler atandı

Aslan'ın yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hakemi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:19 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Kardeşler atandı

Aslan'ın yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hakemi oldu. Bölgesi hakemi Kardeşler'in, 56 maçlık tecrübesi bulunuyor. Bunların 35'inde ev sahibi, 12'sinde ise deplasman takımları kazandı. Süper Lig'de toplam 222 kez sarı kart ve 12 kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, bu sezon ligde iki kez düdük çaldı.

ALTINCI KEZ YÖNETECEK

kokartlı hakemler arasında bulunan Arda Kardeşler, şimdiye kadar 'ın 5 maçında hakem olarak görev aldı. Bu 5 maçta Cimbom, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ceylan üstlenecek.

BİZE ULAŞIN