Haberler Galatasaray Fatih Terim hem teknik direktör hem psikolog oldu! Mustafa Cengiz...

hem teknik direktör hem psikolog oldu! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda alınan kötü sonuçlar beraberinde huzursuzluğu ve polemiği de getirirken, iş 'e düştü. Cimbom'un hocası artık Florya'da hem idman yaptırıyor hem terapi! İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 12:53
Fatih Terim hem teknik direktör hem psikolog oldu! Mustafa Cengiz...

Bir yandan futbol takımının aldığı kötü sonuçlar bir yandan da yönetimin oyuncuları hedef gösteren açıklamaları 'da huzuru kaçırdı. Teknik direktör , açıklamaların ardı arkası kesilmeyince adeta işi gücü bırakıp oyuncularını motive etme çabası içerisine girdi.



Başkan 'in daha önce maaşında indirme gitmeyen Belhanda ve Feghouli'yi isim vermeden de olsa deşifre etmesi, Falcao'nun performansı hakkında söyledikleri, alınan kötü sonuçlarla ile birleşince Florya'ya keyifsizlik çöktü.

MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımını tekrar yarışa sokmak ve kötü gidişatı Erzurum deplasmanında alınacak galibiyetle sonlandırmak isteyen Terim, oyuncularıyla antrenman sırasında ve sonrasında tek tek konuşarak motive etmeye çalışıyor.



Alanya karşısında gördüğü kırmızı kartla mağlubiyeti hazırlayan Etebo'nun yokluğu ise takımda taşları yerinden oynatacak.

Son maçta sağ kanada çektiği Emre Kılınç'ı ve yedek oturttuğu Belhanda'yı tekrar orta sahaya sürmeye hazırlanan Terim takıma yeni katılan Kerem Aktürkoğlu'nu da sağ çizgide oynatacak.

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