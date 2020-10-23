Fatih Terim hem teknik direktör hem psikolog oldu! Mustafa Cengiz...

Bir yandan futbol takımının aldığı kötü sonuçlar bir yandan da yönetimin oyuncuları hedef gösteren açıklamaları Galatasaray'da huzuru kaçırdı. Teknik direktör Fatih Terim, açıklamaların ardı arkası kesilmeyince adeta işi gücü bırakıp oyuncularını motive etme çabası içerisine girdi.







Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce maaşında indirme gitmeyen Belhanda ve Feghouli'yi isim vermeden de olsa deşifre etmesi, Falcao'nun performansı hakkında söyledikleri, alınan kötü sonuçlarla ile birleşince Florya'ya keyifsizlik çöktü.

MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımını tekrar yarışa sokmak ve kötü gidişatı Erzurum deplasmanında alınacak galibiyetle sonlandırmak isteyen Terim, oyuncularıyla antrenman sırasında ve sonrasında tek tek konuşarak motive etmeye çalışıyor.









Alanya karşısında gördüğü kırmızı kartla mağlubiyeti hazırlayan Etebo'nun yokluğu ise takımda taşları yerinden oynatacak.

Son maçta sağ kanada çektiği Emre Kılınç'ı ve yedek oturttuğu Belhanda'yı tekrar orta sahaya sürmeye hazırlanan Terim takıma yeni katılan Kerem Aktürkoğlu'nu da sağ çizgide oynatacak.



