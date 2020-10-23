Falcao transferinde ortalık karıştı! Beckham'a iki rakip...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao, binlerce taraftarın önünde kendisini sarı kırmızılı yapan sözleşmeye imza atmış ve adeta "şölenle" karşılanmıştı.

Kolombiyalı golcü ilk sezonunda isteneni veremezken, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkça saha dışında kalmış, bununla beraber aldığı yıllık ücret spekülasyonlara neden olmuştu.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemleri göz önüne alan Galatasaray yönetimi, kendilerine istenen rakamın gelmesi halinde Falcao ile yollarını ayırabileceklerini menajerlere iletmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız golcü için amansız bir transfer yarışı başladı...

BECKHAM VE 2 KULÜP

Yaz aylarında Beckham'ın sahibi olduğu Miami FC'nin Falcao için girişimlerde bulunduğu ancak golcü futbolcunun istediği rakamın verilmediği kaydedilmişti. Öte yandan Beckham'ın Falcao'yu kendi takımına getirme isteğinin devam ettiği belirtildi.

Falcao'nun da uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı bilinirken, Beckham'ın ardından Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ve Katar kulübü Al Rayyan Kolombiyalı golcü için düğmeye bastı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaraylı yetkililerin şu sıralar her iki kulüple de masada olduğu ve uygun bir nokta bulmak için görüşmelere devam ettiği dile getirildi.

MUSTAFA CENGİZ İSYAN ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milliyet Gazetesi köşe yazarı Atilla Gökçe, Mustafa Cengiz'in Falcao ile ilgili yaptığı konuşmasını aktarırken, "Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!" sözlerini yazısına taşımış ve sarı kırmızılı kulübün başkanının hayal kırıklığını aktarmıştı.





