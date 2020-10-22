Galatasaray'da Feghouli ve Linnes antrenmana katılmadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.
Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bugünkü antrenmanda yer almadı.
Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Norveçli bek Martin Linnes de antrenmanda yer almadı.