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'da Feghouli ve Linnes antrenmana katılmadı!

Son dakika haberleri... 'in 6. haftasında ile karşılaşacak olan Galatasaray'da son yapılan idmana, sakatlığı bulunan ve katılmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 14:48
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes antrenmana katılmadı!

, 'in 6. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Cezayirli futbolcu , bugünkü antrenmanda yer almadı.

Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Norveçli bek Martin Linnes de antrenmanda yer almadı.

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