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Galatasaraylı 'nın son hali yürek burktu!

'in 6'ncı haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da 'nın görüntüsü olay oldu. Sarı-kırmızılı takımın hesabından paylaşılan görüntü yürek burktu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:31
Galatasaraylı Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!

'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan , yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkmıştı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba teknik direktör tarafından maçında sahaya 11'de çıkmıştı.

SON GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Ligin 6'ncı haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü hesabından paylaştı.

Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu.

Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.


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