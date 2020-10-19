Fatih Terim'in kozu Radamel Falcao

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3'ü Radamel Falcao'dan geldi. Diğer golleri ise Emre Kılınç ile Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Fatih Terim, Alanya karşısında milli takımdan moralli dönen Falcao'ya ileride şans verecek. Kolombiyalı yıldızdan gol veya goller beklerken Diagne de kulübede şans bekleyecek.

AL RAYYAN SÜRPRIZI

Bu sezon oyuncu satamayan ve transfer için kendisine kaynak yaratamayan Galatasaray'da sürpriz gelişme… Katar'ın Al Rayyan takımının Radamel Falcao'yu transfer etmek için bir temsilcisini İstanbul'a gönderdiği iddia edildi. Kadrosunda Brahimi ve Mercado gibi dünyaca ünlü yıldızları barındıran Katar ekibinin, Falcao dışında İstanbul'da birkaç forvet oyuncusu ile de daha görüşmeler yapacağı belirtildi. Ancak Al Rayyan'ın Uruguaylı teknik direktörü Aguirre'nin favorisinin Radamel Falcao olduğu belirtildi.