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'in kozu

, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fatih Terim'in kozu Radamel Falcao

, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3'ü 'dan geldi. Diğer golleri ise Emre Kılınç ile Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. , Alanya karşısında milli takımdan moralli dönen Falcao'ya ileride şans verecek. Kolombiyalı yıldızdan gol veya goller beklerken Diagne de kulübede şans bekleyecek.

AL RAYYAN SÜRPRIZI

Bu sezon oyuncu satamayan ve için kendisine kaynak yaratamayan Galatasaray'da sürpriz gelişme… 'ın Al Rayyan takımının Radamel Falcao'yu transfer etmek için bir temsilcisini 'a gönderdiği iddia edildi. Kadrosunda Brahimi ve Mercado gibi dünyaca ünlü yıldızları barındıran Katar ekibinin, Falcao dışında İstanbul'da birkaç forvet oyuncusu ile de daha görüşmeler yapacağı belirtildi. Ancak Al Rayyan'ın Uruguaylı teknik direktörü Aguirre'nin favorisinin Radamel Falcao olduğu belirtildi.

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