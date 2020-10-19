G.Saray’dan ayrılarak büyük hata yaptım

Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Gica Popescu, sarı- kırmızılı ekipte geçirdiği günleri unutamazken bir de pişmanlığından bahsetti. Rumen basınına konuşan Popescu, 2001 yılında Galatasaray'dan ayrılarak hata yaptığını belirterek, "Geriye dönsem Galatasaray'dan ayrılmaz, kariyerimi orada bitirirdim. İki yıllık daha sözleşmem vardı" diye konuştu. Gica, Lecce'ye transfer olmuş, ardından da Dinamo Bükreş ve Hannover formaları giymişti.