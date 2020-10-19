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Ara toplara dikkat

'den uyarıları geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Ara toplara dikkat

Bu hafta mutlaka kazanmak isteyen , oyuncularına lider 'la ilgili uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim, "İzin verirsek bitiricilikleri ile bizi sıkıntıya sokabilirler. Duran top vermememiz lazım. Ara toplardan pozisyon yaratma konusunda iyiler. Çok kolay gol pozisyonuna giriyorlar. Bireysel yetenekleri fazla olan bir ekip" diyerek konukları hakkında bilgiler verdi. Her pozisyonun altın değerinde olduğunu belirten başarılı teknik adam, bunları gole çevirmelerinin önemine değindi.

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