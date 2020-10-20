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Numanoğlu çok tartışıldı

'de ile arasında oynanan karşılaşmada hakem ile VAR başındaki 'ya çok iş düştü. Hakem Numanoğlu ve VAR başındaki Yankaya kararlarıyla maça damga vurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:41 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Numanoğlu çok tartışıldı

bir pozisyonda penaltı bekledi. Babacar'ın vuruşunda top Saracchi'nin eline geldi. Numanoğlu çarpma dedi, VAR başındaki Yankaya da izleme tavsiyesinde bulunmadı. İkinci yarıda Cimbom'un ile bulduğu gol iptal edildi. Gol sonrası Yankaya uyardı. Meşin yuvarlak Babel'in eline çarptığı için 'ın bulduğu bu gol iptal edildi.

ETEBO KIZARDI
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo çift görerek saha dışına gönderildi. Sarı kartı olmasına rağmen 'a sert bir müdahalede daha bulunan tecrübeli oyuncu hakem tereddütsüz ikinci kartı gösterdi. Etebo uzun süre üzgün şekilde yerde bekledi. Sonra çıktı.

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