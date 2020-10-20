Numanoğlu çok tartışıldı

Alanyaspor bir pozisyonda penaltı bekledi. Babacar'ın vuruşunda top Saracchi'nin eline geldi. Numanoğlu çarpma dedi, VAR başındaki Yankaya da izleme tavsiyesinde bulunmadı. İkinci yarıda Cimbom'un Belhanda ile bulduğu gol iptal edildi. Gol sonrası Yankaya uyardı. Meşin yuvarlak Babel'in eline çarptığı için Galatasaray'ın bulduğu bu gol iptal edildi.



ETEBO KIZARDI

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo çift sarı kart görerek saha dışına gönderildi. Sarı kartı olmasına rağmen Salih Uçan'a sert bir müdahalede daha bulunan tecrübeli oyuncu hakem Kaan Numanoğlu tereddütsüz ikinci kartı gösterdi. Etebo uzun süre üzgün şekilde yerde bekledi. Sonra çıktı.