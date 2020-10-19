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Gözler onlarda!

ve oynayacak mı?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 20:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Gözler onlarda!

Kritik bir maça çıkacak olan 'da ve 'nin durumu merak konusu… 'in, indirime yanaşmayan ve üzerine de kulübü 'ya şikayet ettikleri ifade edilen iki oyuncuya şans verip vermeyeceği dikkatle izlenecek. İki oyuncu ayrıca son dönemde formsuzluklarıyla da dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın bu nedenle de Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekebileceği, hatta kadroya almayabileceği belirtiliyor.

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