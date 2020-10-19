Gözler onlarda!

Kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'nin durumu merak konusu… Fatih Terim'in, indirime yanaşmayan ve üzerine de kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri ifade edilen iki oyuncuya şans verip vermeyeceği dikkatle izlenecek. İki oyuncu ayrıca son dönemde formsuzluklarıyla da dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın bu nedenle de Belhanda ve Feghouli'yi kulübeye çekebileceği, hatta kadroya almayabileceği belirtiliyor.