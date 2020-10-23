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'da 'in zor kararı! 2.5 milyon euro'luk tehlike

Son dakika haberleri... Galatasaray'da son haftalarda performansı beğenilmeyen Falcao'nun yerine Babel'i oynatmak isteyen , oyuncunun sözleşmesindeki bir madde nedeniyle kararsız kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 10:45
Galatasaray'da Fatih Terim'in zor kararı! 2.5 milyon euro'luk tehlike

'da yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Kolombiyalı futbolcu 'dan Başkan de desteğini çekti. maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine 'i tercih eden ise kararsız kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor. Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon euro çıkacak.

Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Mbaye Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.


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