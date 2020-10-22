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Muslera müjdesi

Uruguaylı eldiven, Kasım’da ’da; ’ta ise kalede.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:08 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Muslera müjdesi

Fatih Öztürk'ün performansı sonrası mumla aranan bir ay önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muslera'ya kulüp tarafından Kasım ayının ortasına kadar izin verildiği öğrenildi. 15 Kasım'da 'da olması beklenen Uruguaylı 1 numara, lisansı çıkarılmasına rağmen sezonun ilk yarısını kaçıracak. ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmeyen Muslera sezonun ikinci yarısında görev yapacak.

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