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Kimya bozuldu

Sezona galibiyetlerle başlayan Cimbom, verimsiz dönemi ve Avrupa vedasından sonra havasını kaybetti. 3 maçta 1 puan çıkaran Aslan çare arıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Kimya bozuldu

Süper Lig'de ile berabere kaldıktan sonra 'ya yenilip milli araya giren Cimbom, Alanya'ya da kaybederek yaşadığı şoku atlatamadı. Sezona seri galibiyetlerle başlayan hem istenilen transferlerin yapılmaması hem de Avrupa Ligi'ne havlu atılmasıyla psikolojik olarak kötü etkilendi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta sadece 7 puan toplayarak son 14 sezonun en kötü performansına imza attı. Son olarak 2006-07'de ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan çıkaran Aslan, 13 sezonda en az 8 puan elde etmişti.

FATİH TERİM DE DİP YAPTI

Kulübün yaşayan efsanesi de Galatasaray kariyerinin en kötü başlangıcına imza attı. İmparator, ilk 5 hafta performansına göre en az puanı topladığı sezonu yaşıyor. 12. kez Galatasaray ile 5. haftayı geride bırakan Terim, ilk döneminde 1996-97'de 10, 1997-98'de 8, 1998-99'da 15, 1999- 00'de 12 puan topladı. İkinci gelişinde 2002-03'te 13, 2003-04'te 10 puan çıkardı. 2011-12'de 10, 2012-13'te 13, 2013-14'te ise 9 puan kazandı. Şampiyon olarak tamamladığı 2018-19'da 12 puan kazanan Terim, geçen sezon ise ilk 5 haftada 8 puan almıştı.

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