Kimya bozuldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya yenilip milli araya giren Cimbom, Alanya'ya da kaybederek yaşadığı şoku atlatamadı. Sezona seri galibiyetlerle başlayan Galatasaray hem istenilen transferlerin yapılmaması hem de Avrupa Ligi'ne havlu atılmasıyla psikolojik olarak kötü etkilendi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta sadece 7 puan toplayarak son 14 sezonun en kötü performansına imza attı. Son olarak 2006-07'de ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan çıkaran Aslan, 13 sezonda en az 8 puan elde etmişti.

FATİH TERİM DE DİP YAPTI

Kulübün yaşayan efsanesi Fatih Terim de Galatasaray kariyerinin en kötü başlangıcına imza attı. İmparator, ilk 5 hafta performansına göre en az puanı topladığı sezonu yaşıyor. 12. kez Galatasaray ile 5. haftayı geride bırakan Terim, ilk döneminde 1996-97'de 10, 1997-98'de 8, 1998-99'da 15, 1999- 00'de 12 puan topladı. İkinci gelişinde 2002-03'te 13, 2003-04'te 10 puan çıkardı. 2011-12'de 10, 2012-13'te 13, 2013-14'te ise 9 puan kazandı. Şampiyon olarak tamamladığı 2018-19'da 12 puan kazanan Terim, geçen sezon ise ilk 5 haftada 8 puan almıştı.