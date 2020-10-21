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’nin yerine Falcao

Al Rayyan takımının takibinde yer alan Radamel Falcao Al İttihad ile de anılmaya başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Bony’nin yerine Falcao

Al Rayyan takımının takibinde yer alan Radamel Falcao Al İttihad ile de anılmaya başlandı. İttihad kulübünün sportif direktörü Ali Diab'dan 'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Diab, "Privojevic'le devam ediyoruz. Onunla ilgili sorun yok. Ancak 'nin durumu sisli. Ortaya çıkacak sonuca göre en az onun kadar üst düzey bir forvet etmeyi planlıyoruz" dedi. Bony'nin ayrılması halinde Falcao'nun da gündemlerine gelebileceğini kaydetti.

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