Bony’nin yerine Falcao

Al Rayyan takımının takibinde yer alan Radamel Falcao Al İttihad ile de anılmaya başlandı. İttihad kulübünün sportif direktörü Ali Diab'dan Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Diab, "Privojevic'le devam ediyoruz. Onunla ilgili sorun yok. Ancak Bony'nin durumu sisli. Ortaya çıkacak sonuca göre en az onun kadar üst düzey bir forvet etmeyi planlıyoruz" dedi. Bony'nin ayrılması halinde Falcao'nun da gündemlerine gelebileceğini kaydetti.