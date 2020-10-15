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Falcao’dan gol Feghouli’den asist

'ın başarılı oyuncuları ile çıktıkları maçlara damga vurdu. , ile çıktığı maçta bir gol atarken, , ile çıktığı maçta bir asist yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Falcao’dan gol Feghouli’den asist

'ın başarılı oyuncuları ile çıktıkları maçlara damga vurdu. , ile çıktığı maçta bir gol atarken, , ile çıktığı maçta bir asist yaptı. Kolombiya'nın Şili deplasmana çıktığı maça sonradan dahil olan Falcao, 90+2. dakikada attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı. Cezayir forması giyen Feguouli ise 2-2 biten karşılaşmada takımının ilk golünün asistini yaptı. Öte yandan Fas ile Demokratik Kongo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Christian Luyindama da forma giydi ve başarılı bir futbol ortaya koydu.

KURTARICI
73. dakikada Wilmar Barrios'un yerine oyuna giren Falcao, uzatmada attığı golle takımını yenilgiden kurtarırken Kolombiya basınında yeniden manşetlere yükseldi.

ENLER ARASINDA
Galatasaray'ın en fazla tartışılan ismi Falcao ilk 2 maçta 3 gol buldu. Bir de asist yaptı. Tüm gollerini ceza sahası içinden attı. İki maçı es geçince topa tutulan Kolombiyalı, en fazla şut çeken (13) ikinci oyuncu durumunda... Ayrıca ceza sahası içinden de en fazla şut çeken oyuncu (11)… Bareiro ile beraber en fazla kafa şutu (5) atan isim... Bu arada Emre Kılınç da (11), Rizesporlu Boldrin'in (12) ardından en fazla başarılı dripling yapan oyuncu oldu.

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