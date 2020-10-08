Galatasaray'da Ryan Babel'den taraftara çağrı! Şampiyonluk...

Galatasaray'da transfer dönemi boyunca elden çıkartılmak istenen ancak teklif gelmediği için takımda kalan Ryan Babel, sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirimi" teklifini de kabul etmedi.

Hollanda Milli Takımı'nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'daki sürecini de değerlendirdi.

"ŞAMPİYON OLABİLECEK TÜM ENSTRÜMANLAR VAR"

Galatasaray'ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, "Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray'da şampiyonluk olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonun geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum" dedi.