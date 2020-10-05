Galatasaray Marcao için kararını verdi! Roma ve transfer... | Son dakika haberleri

Transfer döneminin bitmesine saatler kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Chris Smalling için Manchester United'dan red cevabı alan Serie A devi Roma, Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için devreye girmişti.

Başkent ekibi, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'nın Marcao için dün gerçekleştirdiği son girişimler de başarısız oldu.

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtiliyor.