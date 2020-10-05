Haberler Galatasaray Galatasaray Marcao için kararını verdi! Roma ve transfer... | Son dakika haberleri

için kararını verdi! ve ... | Son dakika haberleri

devi , Brezilyalı stoper için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi 'nın yıldız stoper için yaptığı son teklifi de reddetti. | Son dakika haberleri (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:30
Galatasaray Marcao için kararını verdi! Roma ve transfer... | Son dakika haberleri

döneminin bitmesine saatler kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Chris Smalling için 'dan red cevabı alan devi , 'ın yıldız stoperi için devreye girmişti.

Başkent ekibi, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma'nın Marcao için dün gerçekleştirdiği son girişimler de başarısız oldu.

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtiliyor.

BİZE ULAŞIN