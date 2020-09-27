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derbisi sonrası hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Süper Lig'in 3. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, maç sonrası büyük bir tehlikenin kıyısından dönüldüğü ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası hükmen mağlup sayılabilirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:51
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

, aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.

O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

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