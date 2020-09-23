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'ın ilgilendiği Götze'de flaş gelişme! Telefonda konuştular

'ın ilgilendiği iddia edilen Alman futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, 'in hocası 'in deneyimli oyuncuyu aradığını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
Galatasaray'ın ilgilendiği Götze'de flaş gelişme! Telefonda konuştular

Orta sahasına takviye arayışında olan , gündemine birçok önemli ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldızlardan birinin de 'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan olduğu iddia ediliyordu. Alman futbolcu hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman devi 'in deneyimli hocası oyun stilini çok beğendiği Mario Götze'ye, transferini konuşmak ve projelerinden bahsetmek için telefon etti. Haberde Flick'in çok istediği yıldız futbolcu için Bavyera kulübünün yöneticilerini ikna etmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performansa imza atamayan Götze'nin transferine, özellikle sportif direktör Salihamidzic'in sıcak bakmadığı bildirildi.

28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, kariyerine Alman ekibi Ronsberg'de başladı. 2001'de Dortmund altyapısına geçen Götze, 2010'da A takıma yükseldi. 2013 ile 2016 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Alman yıldız, 2016'da Dortmund'da geri dönmüştü. Almanya Milli Takımı ile 63 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 17 gole imzasını attı.


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