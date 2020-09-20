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Galatasaraylı derbisinde yok!

'in 2. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların sol beki , mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, yıldız ismin gelecek hafta oynanacak derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 20:32 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 22:41
Galatasaraylı Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok!

'in 2. haftasında 'e konuk olan , sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların sol beki , 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara gelerek yerini Martin Linnes'e bıraktı.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'yle ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, yıldız ismin son durumunun salı günü yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacağını duyurdu. A Spor'un haberine göre ise Saracchi'nin durumunun ciddi olduğu ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Uruguaylı futbolcu böylece gelecek hafta oynanacak derbisinde forma giyemeyecek.

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