Galatasaraylı Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok!

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara gelerek yerini Martin Linnes'e bıraktı.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'yle ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, yıldız ismin son durumunun salı günü yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacağını duyurdu. A Spor'un haberine göre ise Saracchi'nin durumunun ciddi olduğu ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Uruguaylı futbolcu böylece gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.