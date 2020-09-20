Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatsaray, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, son şampiyonu da 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ile 76. dakikada Belhanda kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Başakşehir ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ!

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan Galatasaray, bu serisini Başakşehir maçında noktaladı. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertli ekibi devirerek ligde 6 maç sonra deplasmanda galip geldi. Aslan, Başakşehir maçından önceki son dış saha galibiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

ETEBO SİFTAH YAPTI!

Galatasaray'ın, İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.

Genç orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başlarken, 72. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.