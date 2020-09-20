Haberler Süper Lig Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

0-2 | MAÇ SONUCU

, 'in 2. haftasında konuk olduğu son şampiyon 'i her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Falcao (pen) ve kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 08:28 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 21:13
Başakşehir 0-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'in 2. haftasında Medipol ile Galatsaray, Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sezona FK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, son şampiyonu da 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Cimbom'a üç puanı getiren golleri 14. dakikada penaltıdan ile 76. dakikada kaydetti.

bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Başakşehir ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

6 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ!

Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman maçında galip ayrılamayan , bu serisini Başakşehir maçında noktaladı. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertli ekibi devirerek ligde 6 maç sonra deplasmanda galip geldi. Aslan, Başakşehir maçından önceki son dış saha galibiyetini karşısında almıştı.

ARDA TURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

Yaz döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu , Başakşehir maçında eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, 'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

ETEBO SİFTAH YAPTI!

Galatasaray'ın, 'nin takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.

Genç orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başlarken, 72. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı , karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

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