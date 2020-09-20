Fatih Terim'den Marcao cevabı! "Yardımım olacaksa ben de giderim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirirken, transfer konusunda da camiaya önemli mesajlar verdi.

Son günlerde transfer teklifleri aldığı konuşulan Marcao hakkında gelen bir soruya cevap veren Terim, yıldız ismin takımdan ayrılabileceğini ima etti.

"YARDIMIM OLACAKSA BEN DE GİDERİM!"

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili, "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım" şeklinde konuştu.

HAKEMİ TEBRİK ETTİ

Başakşehir maçının hakemini de tebrik eden Terim, "Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti" dedi.

"BÜTÜN OYUNCULARIMA TEŞEKKÜRLER"

Terim, futbolcularını da ortaya koydukları güzel futbol nedeniyle tebrik ederken, sözlerini şöyle noktaladı: "Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray'ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao. Başkanımız ve yönetimimiz öyle uygun görürse öyle davranılır. Yenisini buluruz, başkasını buluruz, var. Alıştık, geldiğimizden beri cezadayız zaten."