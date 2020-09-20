Abdurrahim Albayrak'tan transfer sözleri! "İnce hesaplar yapıyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Albayrak, transfer konusunda da önemli sözler sarf etti.

"G.SARAY'DA TRANSFER BİTMEZ"

Transferde ince hesaplar yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim." dedi.

"FATİH HOCAMLA KONUŞTUK"

Teknik direktör Fatih Terim ile transferi konuştuklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarının içi rahat olsun, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.