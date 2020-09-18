Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split nasıl bir takım?

Hajduk Split, Hırvatistan'ın Split şehrinde kurulmuş ve Dinamo Zagreb ile birlikte Hırvat futbolunun tanınan futbol kulüpleri arasında yer alıyor. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI:

3.7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.

G.SARAY'DA GÖREV YAPTI

Bir dönem Galatasaray'da İgor Tudor'un yardımcılığını yapan Hari Vukas bu kez Hajduk Split ile sarı-kırmızılı ekibe karşı mücadele edecek. Vukas, görevden ayrıldıktan sonra, ''Tudor ve ben, Fatih Terim'in altında ezildik. Terim, kulüp için resmen bir Tanrı. Boşa çıktığında bizi gönderip onu almak için beklemeye geçtiler. Sonunda da bu oldu'' demişti.