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'ın rakibi nasıl bir takım?

'yü 3-1 mağlup ederek tur atlayan , Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın takımıyla eşleşti. Peki Hajduk Split nasıl bir takım? En iyi oyuncusu kim? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:52 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split nasıl bir takım?

, Hırvatistan'ın Split şehrinde kurulmuş ve ile birlikte Hırvat futbolunun tanınan kulüpleri arasında yer alıyor. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI:
3.7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.

G.SARAY'DA GÖREV YAPTI
Bir dönem 'da İgor 'un yardımcılığını yapan Hari Vukas bu kez Hajduk Split ile sarı-kırmızılı ekibe karşı mücadele edecek. Vukas, görevden ayrıldıktan sonra, ''Tudor ve ben, 'in altında ezildik. Terim, kulüp için resmen bir Tanrı. Boşa çıktığında bizi gönderip onu almak için beklemeye geçtiler. Sonunda da bu oldu'' demişti.

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